طلب برلماني لتحديد موعد استجواب لرئيس هيئة الاستثمار

وقال الكناني في بيان صحافي، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، استضافت من قبل ولعدة مرات، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار، وبحضور كادرها المتقدم، وجرى خلال الاستضافة الاطلاع على سير العمل في الهيئة فضلاً عن مناقشة تطبيق قانون الاستثمار ومواده بصورةٍ صحيحة"، لافتاً إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار خالفت القانون من خلال النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء والذي رُفع أساساً من الهيئة الوطنية للاستثمار".وأضاف أن "هذه المخالفات وغيرها سُجلت لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وقد قامت اللجنة بتنبيه الهيئة الوطنية للاستثمار عدّة مرات عن هذه المخالفات، وكنا نأمل من الهيئة الوطنية للاستثمار تصحيح هذه المخالفات، ولكن للأسف لم تستجب لها ولم تأخذها بعين الاعتبار".

ونوّه النائب الكناني إلى أنه "وبعد أن "اتخذت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كل الإجراءات الدستورية والقانونية في تعاملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار، تحركت باتجاه تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان، لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بخصوص المخالفات التي ارتكبتها الهيئة الوطنية، وسوف يحدد موعد الاستجواب في الأيام المقبلة".