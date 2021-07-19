القائم بأعمال رئيس وزراء هايتي يعلن ترك منصبه قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كلود جوزيف، الذي يقود هايتي كقائم بأعمال رئيس الوزراء منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، أنه سيترك منصبه.

وقال جوزيف في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نشرت الإثنين إنه وافق على ترك منصبه وتسليم السلطة لمنافس يحظى بدعم المجتمع الدولي.



وينهي إعلان جوزيف فيما يبدو صراعا على السلطة في البلاد بينه وبين أريال هنري جراح الأعصاب البالغ من العمر 71 عاما الذي عينه مويز رئيسا للوزراء قبل يومين من اغتياله لكنه لم يؤدي اليمين بعد.

وكشف جوزيف أنه التقى مع هنري الأسبوع الماضي، وأنه وافق على ترك منصبه من أجل صالح البلاد وأنه مستعد لنقل السلطة "في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت هايتي أن جنازة الرئيس الراحل جوفينيل مويز ستنظم في 23 يوليو/تموز الجاري، موضحة أن جثمان مويز سيشيع في مدينة كاب هايتيان.

وقتل جوفينيل مويز (53 عاما) في 7 من يوليو/تموز في مقر إقامته في بور أو برنس على يد عنصر مسلح، فيما اعتقلت الشرطة الهايتية نحو عشرين شخصا بينهم 18 كولومبيا وثلاثة هايتيين يحملون الجنسية الأمريكية أيضا، لكن ما زالت هناك نقاط غامضة في التحقيق.

والسبت، كشفت كولومبيا أسرارا جديدة بشأن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز في 7 يوليو/ تموز في مقر إقامته ببور أو برنس على يد عنصر مسلح.

وقالت الشرطة الكولومبية إن مسؤولا سابقا في وزارة العدل الهايتية هو الشخص الذي أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بأن مهمتهما كانت اغتيال الرئيس مويز.

وقال الجنرال خوسيه فارغاس قائد الشرطة الكولومبية إن جوزيف فيليكس باديو "وهو مسؤول سابق في وزارة العدل عمل في وحدة مكافحة الفساد مع أجهزة الاستخبارات العامة" التقى اثنين من المرتزقة الكولومبيين في بور أو برنس.