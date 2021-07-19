كوبيش يدعو قادة ليبيا لصون اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا المبعوث الأممي جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتقدم المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في بيان له أطلعت " الخليج 365" على نسخة منه، بأحر تمنياته إلى الشعب الليبي والسلطات الليبية كافة في احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وتابع كوبيش قائلاً، "وبهذه المناسبة، أدعو جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2020 والعمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة.

وحث جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي ما يزال الشعب الليبي يتحملها".

وعبر عن أمانيه أن يستلهم الجميع من روح التآلف التي تجسدها هذه المناسبة المقدسة لتكثيف جهودكم لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

وقال المبعوث الخاص، "بالنيابة عن كامل أسرة الأمم المتحدة في ليبيا، أتمنى لكم جميعاً ولأحبائكم وأسركم عطلة هادئة وسعيدة مليئة بالأمل في مستقبل أفضل".