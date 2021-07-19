مقتل 13 شرطياً على أيدي لصوص مواشٍ في شمال غرب نيجيريا

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كانو (نيجيريا): قُتل 13 شرطيا في كمين نصبه لصوص مواشٍ في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية مساء الاحد.

وقال الناطق باسم الشرطة المحلية محمد شيهو إن الدورية تعرضت لهجوم في قرية كورارا موتا في منطقة بونغودو حيث كانت متوجهة "استجابة لنداء استغاثة" أطلقه السكان بشأن هجوم وشيك لمسلحين. وأضاف "للأسف، لقي 13 شرطيا حتفهم".

قطاع الطرق

وبدأت الشرطة عملية بحث للعثور على "قطّاع الطرق"، كما تسمّي السلطات الخاطفين ولصوص الماشية في مناطق الغابات المجاورة حيث يختبئون، بحسب الناطق.

وأشار السكان إلى أن "قطّاع الطرق" حاولوا في البداية مهاجمة قرية ماغامي المجاورة، لكن قوات الأمن المتمركزة في المدينة تمكنت من صدهم.

وقال أحد السكان، باتور دان-مالام، إن "قطاع الطرق هاجموا عقب ذلك قرية مجاورة حيث قتلوا شخصا ونهبوا عددا من المتاجر قبل ان يتوجهوا الى كورارا موتا حيث هاجموا عناصر الشرطة".

وكثيراً ما تشنّ عصابات إجرامية مدجّجة بالسلاح هجمات على قرى في شمال غرب نيجيريا ووسطها بهدف نهبها وسرقة مواشيها والقيام بعمليات خطف مقابل فدية.

وتنشط هذه العصابات بشكل أساسي انطلاقاً من معسكرات في غابة روغو التي تمتدّ عبر ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر.

وشنّت هذه الجماعات الإجرامية أخيراً هجمات على مدارس وجامعات، ونفّذت عمليات خطف جماعي لتلاميذ بقصد الحصول على فدية، وقد طالبت بمبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات للإفراج عنهم.

ودفعت أعمال العنف المستمرة منذ عامين أكثر من 80 ألف شخص إلى الفرار من قراهم واللجوء إلى النيجر المجاور، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.