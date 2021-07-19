جهود مكثفة لتطهير المساجد استعدادًا لصلاة العيد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تكثيف أعمال التطهير بدور العبادة، استعدادًا لتأدية المواطنين لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، والتي تقام في تمام الساعة ٥.٣٢ صباحًا، في جميع المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات، أو الزوايا أو المصليات أو المساجد الصغرى، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية.

ويناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المصلين بالالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، أثناء تأدية صلاة العيد، باصطحاب المصلى الخاصة بهم، وارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وقت الصلاة.

وأضاف مسعود، أن الفرق الصحية بتكثيف أعمال التطهير بمحلات الجزارة، وحلقة السمك، وبماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، ودورات المياه العمومية، وغيرها، وتطهير جميع الأسطح، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.​