العراق: قتلى وجرحى جراء اعتداء إرهابي بمدينة الصدر... ورئيس الوزراء يأمر بفتح تحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، وقوع قتلى وجرحى جراء اعتداء إرهابي وقع في مدينة الصدر.

وقالت الخلية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".. وأضافت إن "الاعتداء أدى إلى وقوع عدد من الضحايا"

وفي السياق.. صرحت مصادر عراقية، بأن 8 مدنيين قتلوا وأصيب 24 آخرون مقتل 8 في الانفجار، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

من ناحيته.. أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بحادث تفجير مدينة الصدر.