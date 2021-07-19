افتتاح شاطئ السوايسة بطول 700 متر على الكورنيش الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر شاطئ السواسية، بطول 700 متر في منطقة كورنيش الجديد، ليكون متاح للمواطنين من يوم غد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور عبدالله رمضان نائبه، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب عيد السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

قال اللواء عبدالمجيد صقر إن افتتاح الشاطئ قبل العيد، جاء نتيجة جهد متواصل خلال الشهور الماضية، مع تكثيف العمل طوال 18 ساعة لتجهيز الشاطئ وافتتاحه قبل عيد الأضحى لإسعاد أبناء السويس كمتنفس عام جديد بجوار منطقة الكورنيش والممشى والمحلات الجديدة.

وأضاف المحافظ أنه لا يدخر جهدا في العمل لتعويض أهالي السويس الأبطال عما عانوه طوال سنوات الحرب والمقاومة، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات بالضواحي السكنية الجديدة والأحياء.

وأوضح أن الشاطئ العام يمتد مسافة 700 متر ويبدأ من مدرسة الصناعات البحرية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد، وذلك كمرحلة أولى إذ تستهدف المحافظة زيادة طول الشاطئ الفترة المقبلة.

ويضم عدد 26 شاليه ستديو نظام اليوم الواحد، وجرى تجهيز الشاطئ بالإنارة وتركيب الانترلوك وإمداده المياه، كما يضم مطعم ومبنى إداري.