أول تعليق من التعليم بشأن مدرسة "كليبر" الفرنسية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية، مفاجأة بشأن افتتاح مدرسة فرنسية دولية تحمل اسم "كليبر" أحد رموز الحملة الفرنسية على مصر من عام 1798 إلى 1801.

وقال سعد لـ"الخليج 365": بالعودة إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، والتي تعد الجهة المانحة لاسم المدرسة عند الترخيص، أكدت أنه لا يوجد مدرسة مرخصة بهذا الاسم في الإسكندرية أو غيرها.

وحذر مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أولياء الأمور من التقديم في هذه المدرسة، مؤكدًا أن الوزارة لم تمنح التراخيص لأي مدرسة بهذا الاسم.

وشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة استنكار وغضب شديدين، ضد إطلاق اسم "كليبر" على مدرسة دولية في الإسكندرية.

وقاد كليبر الحملة الفرنسية على مصر بعد رحيل نابليون بونابرت، وقتل على يد سليمان الحلبي.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي، إن كليبر كان مستعمرًا فرنسيًا، ولا يليق إطلاق اسمه على مدرسة في مصر، حتى لو كانت دولية، مطالبين بتغيير الاسم.