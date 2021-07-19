عقوبة جنائية أولى لأحد مثيري شغب الكابيتول

ويريد المدعون أن يقضي هودجكنز، 18 شهرًا خلف القضبان، قائلاً في تقرير حديث إنه «مثل كل مثيري شغب، وساهم في التهديد الجماعي للديمقراطية» من خلال إجبار المشرعين على التخلي مؤقتًا، عن تصديقهم على فوز جو بايدن في الانتخابات والتنافس.
ويُظهر مقطع فيديو هودجكينز، 38 عامًا، يرتدي قميص ترامب 2020، ورفع العلم على كتفه ونظارات حول رقبته داخل مجلس الشيوخ. و التقط صورة سيلفي مع شامان، يصف نفسه بأنه يرتدي خوذة ذات قرون، ومشاغبين آخرين على المنصة خلفه.
وقد يؤدي الحكم الصادر ضده الاثنين في واشنطن، إلى وضع معايير للعقوبات على مئات المتهمين الآخرين، عندما يقررون ما إذا كانوا سيقبلون صفقات الإقرار بالذنب، أم سيقدمون إلى المحاكمة. هودجكينز وآخرون متهمون بارتكاب جرائم خطيرة.
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