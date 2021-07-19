مترجمو خطبة يوم عرفة: نفخر بوصول أصواتنا إلى جميع أنحاء العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - قامت وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وخلال الأعوام الماضية في استقطاب عدد من المترجمين المؤهلين شرعياً ولغوياً وعقدياً تأهيلاً كاملاً وذلك حرصاً منها على تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمة المقدمة في أعمال الترجمة من خلال مشروع "خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين" والتأكد من سلامة المترجم عقدياً وسلوكياً، حتى يتم إيصال رسالة الحرمين الشريفين بكل وضوح لكافة المستمعين في بقاع الأرض.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي، أن المترجمين من الكفاءات المميزة والتي سعت الإدارة العامة في استقطابهم لمشروع الترجمة، وأن أهلية المترجم العلمية ومعرفته التامة للغة العربية واللغة المترجم إليها أحد أهم الشروط التي تتخذها الإدارة العامة، مبيناً إن المترجمين على أتم الاستعداد لترجمة خطبة يوم عرفة وإيصال أصواتهم للعالم كافة.

وأكد المترجمون والعاملون في الإدارة العامة للغات والترجمة أنه لشرف كبير أن نعمل في خدمة بيت الله، والواجب علينا عظيم تجاه ديننا، وأن نكون مخلصين لعملنا خدمة لرسالة الحرمين الشريفين، وأن نحقق تطلعات حكومة المملكة العربية السعودية، ونقدم أرقى وأفضل الخدمات من خلال هذا المشروع العظيم، لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.