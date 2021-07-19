روسيا تشهد انخفاضاً في إصابات ووفيات كورونا الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضاً للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - تسجيل 24633إصابة جديدة و719 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع معدلات أمس 25018 إصابة و764 وفاة وبتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و982 ألفاً و 766 إصابة ، منها148 ألفا و138 حالة وفاة وتماثل 18764 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين خمسة ملايين و359ألفا و995شخصا . وفيما يخص العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء فقد تم تسجيل /4007 إصابات/ والمناطق المجاورة للمدينة /2504 اصابات / بالإضافة إلى وفاة 103 وتماثل 3098 مريضاً للشفاء. وسجلت السلطات الصحية تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، بناء على تعليمات وايعاز الرئيس فلاديمير بوتين ببدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين.