بايدن يتهم الصين بـ”حماية” منفذي الهجمات السيبرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 31 دقيقة

اتهم الرئيس الاميركي جو بايدن بكين بـ”حماية” منفذي الهجمات السيبرانية التي تستهدف شركات، وذلك بعدما نددت واشنطن وحلفاؤها في وقت سابق بالهجمات “الخبيثة” الصينية.

وقال بايدن على هامش خطاب في البيت الأبيض: “ما أفهمه أن الحكومة الصينية، كما في روسيا، لا ترتكب الهجمات الإلكترونية بل تحمي من ينفذونها”.

مضيفاً أن “التحقيق في عمليات القرصنة الصينية لم ينته بعد”، وأنه سيتلقى تقريرا مفصلا حول هذا الملف يوم غد الثلاثاء.

هذا ودانت الولايات المتحدة بشدة الصين على خلفية شبهات بقيامها بأنشطة إلكترونية “خبيثة” في موقف اقتدى به حلفاؤها، واتّهمت بكين بارتكاب جرم الابتزاز وطلب فديات من شركات خاصة وتهديد الأمن القومي.

وحملت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا في بيانات متزامنة، الصين مسؤولية القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت في مارس خدمات “اكسشانج” للمراسلة لمجموعة مايكروسوفت.