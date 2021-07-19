محمد بن زايد يؤكد قوة العلاقة بين الإمارات والسعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 45 دقيقة

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أن الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قوية ومستمرة.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، بعد لقائه اليوم الإثنين، في الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ”سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي“.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن ”الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة“.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين، في الرياض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن الجانبين تبادلا ”وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والجهود المبذولة لإيجاد تسويات سياسية للأزمات والتحديات التي تواجهها بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة وشعوبها“.

وحضر اللقاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، فيما حضره من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى الرياض، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وبحسب ”وام“، كان في استقبال الوفد الإماراتي إلى جانب الأمير محمد بن سلمان، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، والدكتور مساعد بن محمد العيبان.