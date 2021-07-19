دول عربية سمحت بصلاة عيد الأضحى وأخرى منعتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - يّحل عيد الأضحى للعام الثاني على التوالي مع جائحة كورونا الي حصدت أروح أكثر من أربعة ملايين إنسان حول العالم.

ففي الدول العربية على وجه التحديد، وهو ما دفع عددًا منها إلى منع إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، فيما سمحت أخرى وسط عددٍ من القيود.

ومنعت كل من موريتانيا وتونس ولبنان والمغرب وسلطنة عمان، إقامة الصلاة بصورة نهائية، فيما سمحت البحرين بإقامتها في مسجد واحد فقط.

وحددت كل من مصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والأردن وفلسطين والجزائر وجيبوتي وليبيا، إجراءات مشددة لإقامتها.

وبقيت دول مثل جزر القمر والسودان وسوريا واليمن ولبنان حتى اليوم الاثنين، دون تحديد لطبيعة الإجراء المتخذ بخصوص الصلاة.

ووافقت 10 دول عربية بحسب بيانات منفصلة لوزاراتها المعنية، بإقامة صلاة عيد الأضحى بشكل موسع في البلاد وفق شروط صحية.

في مصر، قررت وزارة الأوقاف، الأربعاء، إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى وفق شروط أبرزها الصلاة بالمساجد الكبرى التي تشهد صلاة الجمعة (لم تذكر عددها)، مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم اصطحاب الأطفال.

وبالسعودية، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية الأربعاء، بالصلاة في مصليات العيد المكشوفة إضافة إلى مساجد الجمع، مع تهيئتها بما يتناسب مع تدابير كورونا.

أما الكويت، فأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية فيها الأحد، عبر “تويتر”، أن صلاة عيد الأضحى ستكون في المساجد التي تصلى فيها الجمع، مشددة على تدابير، منها ارتداء الكمامة وعدم المصافحة. وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف، الأحد، إقامة الصلاة، بأكثر من 900 جامع ومصلى، دون تفاصيل أكثر.

وفي الإمارات، أكد طاهر العامري، المتحدث باسم إدارة الطوارئ والأزمات، إقامة صلاة العيد بمساجد البلاد في مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة، مع تجنب التجمعات والمصافحة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي الأردن، أكدت وزارة الأوقاف، الأحد، إقامة الصلاة في 4 مساجد رئيسية بالعاصمة، فضلا عن 1019 مسجدا بأنحاء المملكة، مطالبة المصلين بالالتزام بالضوابط الصحية.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، إقامة صلاة عيد الأضحى بالبلاد، مناشدا الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأكدت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر السبت، إقامة صلاة العيد بمساجد البلاد، مع ضرورة الالتزام بتخفيف مدة إقامة وقت الصلاة والخطبة، واحترام تدابير كورونا، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وفي جيبوتي، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، أن الصلاة ستقام في مصليات العيد بالعاصمة والأقاليم، مع الحرص على وسائل الحماية.

وفي ليبيا، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، الأحد، “إقامة صلاة العيد في الساحات، مع عدم السماح بإقامتها في المساجد، حرصا على سلامة المصلين، مع التقيد بالضوابط الصحية”.

في البحرين، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، الخميس – حرصًا على منع ارتفاع إصابات كورونا – اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى بجامع الفاتح فقط (رئيسي)، لعدد محدود من المصلين لا يتجاوز الـ30 يتم تحديدهم بدعوات شخصية.

والأحد، قررت الحكومة الموريتانية، اقتصار أداء صلاة عيد الأضحى في المنازل، “في ضوء ما يلاحظ من تصاعد يومي في معدل الإصابات”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي 12 تموز/ يوليو الجاري، قرر ولاة إقليم تونس الكبرى (يضم ولايات تونس العاصمة ومنوبة وبن عروس وأريانة) تعليق صلاة العيد لحين إشعار آخر، دون صدور قرار رسمي بعد بشأن أي تغير في الموقف بالبلاد التي تشهد أزمة غير مسبوقة في مواجهة كورونا.

فيما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، في بيان، الخميس أنه “تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى (الأربعاء المقبل)، سواء في المصليات أو المساجد”.

في المقابل دعا بيان مشترك لنحو 200 ناشط مغربي، بينهم الداعية عبد الله النهاري، الأحد، السلطات إلى إعادة فتح المساجد لصلاة العيد.