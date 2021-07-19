هبوط أسعار النفط إلى ما دون مستوى 71 دولارًا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - يوليو - 2021 7:16 مساءً

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الاثنين، متأثرة بقرار مجموعة أوبك+ زيادة الإمدادات، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

حيث سجل مزيج “برنت” قراءة دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 حزيران الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 3.56% إلى 70.97 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الخام العالمي مستوى كهذا منذ 10 حزيران الماضي.

كذلك تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 3.97% إلى 68.72 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة “تاس”.

وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.