مقتل 30 شخصا بحادث سير مروع في باكستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 3 ساعات

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 74 آخرون؛ بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة، بإقليم البنجاب الباكستاني، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، بحسب ما أفاد به مسؤولون في خدمات الإنقاذ.

وقال مسؤولو الإنقاذ، إن الحادثة وقعت نحو الساعة الـ 5.40 صباحا بالتوقيت المحلي، في منطقة تبعد نحو 466 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة لاهور.

وأوضح الدكتور نجيبور رحمن المراقب الطبي في مستشفى ديرة غازي خان التعليمي لرويترز، إن عدد القتلى مرشح للزيادة؛ لأن الكثير من المصابين في حالة خطرة.‎

وقال حسن خان، وهو مسؤول في الشرطة، إن الحافلة كانت تقل عمالا من مدينة سيالكوت الصناعية في إقليم البنجاب، إلى مسقط رأسهم في منطقة “ديرا جازي خازي خان” النائية.

وقال خان إن التحقيق بشأن سبب وقوع الحادث مازال جاريا، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية على طريق تالف.

وتتسبب الطرق التالفة والمركبات ذات الصيانة غير الجيدة ونظام السلامة المرورية الأقل من المستوى، في وقوع الكثير من الحوادث في باكستان سنويا، مما يؤدي إلى مقتل آلاف الأشخاص، بحسب ما ورد في الإحصاءات الحكومية.