السومرية تنشر صوراً لتفجير مدينة الصدر شرقي بغداد

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".في السياق، أشار مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إلى أن "الحصيلة النهائية لضحايا الانفجار بلغت 5 قتلى بينهم طفل، و١٥ جريحا".

أدناه الصور: