الإعلام الأمني تصدر بياناً حول تفجير مدينة الصدر ببغداد

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت، أن "الانفجار ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

