اخبار العالم

الإعلام الأمني تصدر بياناً حول تفجير مدينة الصدر ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تصدر بياناً حول تفجير مدينة الصدر ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بياناً حول تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت، أن "الانفجار ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا