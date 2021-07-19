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تشاهدون في نشرة السومرية المسائية ملفي كورونا والانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - = ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم في يوم عرفة.
= الأمن الوطني يطيح بوالي بغداد في تنظيم داعش،، ويحبط مخططا ارهابيا لاستهداف العاصمة.

= الكاظمي يترقب زيارته الى واشنطن لمناقشة الامن والاقتصاد،، والسعودية تدرس فتح منافذ جديدة مع العراق بعد انجاح عرعر.


= بعد انسحاب الصدر.. رئيس الجمهورية يدعو لاجراء انتخابات بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب.

= إصابات غير مسبوقة بكورونا في البلاد.. وحقوق الانسان تدعو لاعلان حالة الطوارئ الصحية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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