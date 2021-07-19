انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية المسائية ملفي كورونا والانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم في يوم عرفة.
= الأمن الوطني يطيح بوالي بغداد في تنظيم داعش،، ويحبط مخططا ارهابيا لاستهداف العاصمة.
= الكاظمي يترقب زيارته الى واشنطن لمناقشة الامن والاقتصاد،، والسعودية تدرس فتح منافذ جديدة مع العراق بعد انجاح عرعر.
= بعد انسحاب الصدر.. رئيس الجمهورية يدعو لاجراء انتخابات بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب.
= الكاظمي يترقب زيارته الى واشنطن لمناقشة الامن والاقتصاد،، والسعودية تدرس فتح منافذ جديدة مع العراق بعد انجاح عرعر.
= بعد انسحاب الصدر.. رئيس الجمهورية يدعو لاجراء انتخابات بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب.
= إصابات غير مسبوقة بكورونا في البلاد.. وحقوق الانسان تدعو لاعلان حالة الطوارئ الصحية.