15 قتيلا ومصابا في انفجار داخل سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني بسقوط قتيلين ومصابين، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر، شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ووأوضح المصدر لـ"الخليج 365"،أن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر".

وأضاف المصدر ذاته، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن شخصين قتلا وأصيب 11 شخصاً أخرون بجروح جراء الانفجار في حصيلة أولية.

وفي بيان لاحق قالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي إن "اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

زأضافت الخلية، أن الانفجار أدى إلى "وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح."

