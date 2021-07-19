في 210 دول.. إصابات كورونا تتجاوز 190 مليوناً

ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و 254 ألفا و 285 حالة وفق إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

