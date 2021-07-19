انت الان تتابع خبر في 210 دول.. إصابات كورونا تتجاوز 190 مليوناً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 190.45 مليون نسمة.
ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و 254 ألفا و 285 حالة وفق إحصاء لـ "رويترز".
وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.