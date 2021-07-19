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في 210 دول.. إصابات كورونا تتجاوز 190 مليوناً

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بغداد - ياسين صفوان - تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 190.45 مليون نسمة.
ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و 254 ألفا و 285 حالة وفق إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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