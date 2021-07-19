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انخفاض جديد في اسعار النفط

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج وهو ما يثير مخاوف إزاء فائض في المعروض من الخام بينما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.
وهبطت عقود خام "برنت" القياسي العالمي 5.5 بالمئة إلى 69.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، فيما هوت عقود الخام الأمريكي أكثر من ستة بالمئة إلى 67.42 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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