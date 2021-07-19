الكاظمي يعلن إطلاق برنامج الإسكان للمواطنين

وقال الكاظمي في تغريدة له، "بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري http://Dari.iq) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة".

وأضاف "‏نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة. ‏وعدنا شعبنا وأوفينا".

