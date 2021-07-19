انت الان تتابع خبر الكاظمي يعلن إطلاق برنامج الإسكان للمواطنين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج الإسكان "داري" للتقديم على قطع الأراضي.
وقال الكاظمي في تغريدة له، "بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري http://Dari.iq) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة".
وأضاف "نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة. وعدنا شعبنا وأوفينا".
وأضاف "نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة. وعدنا شعبنا وأوفينا".