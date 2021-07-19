لابيد يصحح: أوضحنا للأردنيين أن لا تغيير بالوضع القائم في الأقصى‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تغيير بالوضع القائم في المسجد الأقصى، هذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي للحكومة الأردنية، بعد تصريحات أثارت حفيظة عمّان وفلسطين.

وقال يائير لابيد: "اتصلنا بالأردنيين وأوضحنا لهم أنه لا يوجد تغيير في الوضع القائم" بالمسجد الأقصى.



وأوضح على هامش لقاء لحزبه "هناك مستقبل"، اليوم الإثنين، قائلا: "هناك حرية زيارة وليست عبادة لليهود. وللمسلمين حرية العبادة".

جاء تصريح يائير لابيد، في سياق توضيح من حكومة تل أبيب، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الأحد، إن "لليهود والمسلمين حرية العبادة في المسجد الأقصى".

وأثار التصريح غضبا في الأردن، وفي فلسطين، حيث سارع مسؤولو البلدين، إلى الاتصال مع الإدارة الأمريكية، بحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية غربية لـ"الخليج 365".

وقُبيل ساعات من لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المرتقب مساء اليوم في البيت الأبيض، صدرت توضيحات إسرائيلية لتصريح رئيس الحكومة.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام إن هناك خطأ في تصريح بينيت، وإنه قصد "حرية الزيارة وليس العبادة، باعتبار أن العبادة هي للمسلمين فقط".

وكان أكثر من 1520 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى أمس الأحد، وسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية.