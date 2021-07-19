محمد بن زايد: شراكة الإمارات والسعودية قوية ومستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، إن الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى السعودية، أنه بحث في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي "تعزيز علاقاتنا الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى الرياض وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.