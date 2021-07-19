قرقاش تعليقا على زيارة محمد بن زايد: السعودية "الأصل والعمق والجوهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية في صميم توجهات سياسة البلاد الخارجية.

واعتبر في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة، هي الأصل والعمق والجوهر.

وأكد أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، إلى الرياض ما هي إلا تجسيد مادي وملموس لهذه الحقيقة.

وفي وقت سابق اليوم وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرياض، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى المملكة.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكان في الاستقبال، من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.