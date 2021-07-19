مقتل متظاهر أثناء احتجاجات ضد الحكومة في جنوب غرب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

قُتل متظاهر إيراني أثناء مظاهرات ضد تعامل الحكومة مع أزمة نقص المياه والجفاف في محافظة خوزستان المنتجة للنفط بجنوب غرب البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا). ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن أوميد صبري بور، حاكم بلدة شادغان الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق، قوله إن "المتظاهر (30عاماً) أصيب برصاصة في شادغان، في 16 من يوليو (تموز)الجاري"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم الاثنين. وحمّل صبري بور "مثيري الشغب والانتهازيين" مسؤولية مقتل المتظاهر. وكانت الاحتجاجات على نقص المياه المستمر، بدأت ليلة الخميس/الجمعة في العديد من المدن الواقعة بجنوب غرب إيران. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية حدوث انقطاعات للمياه وكذلك الكهرباء في أنحاء البلاد، إلا أن تأثيرها كان سيئا، خصوصا في إقليم خوزستان حيث بلغت درجات الحرارة هناك 50 درجة مئوية.

