موريتانيا تطلق حملة وطنية للحد من تفشي كورونا وسلالاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

أطلقت السلطات الموريتانية اليوم الاثنين حملة وطنية للتعبئة والوقاية من فيروس كورونا وسلالاته المتحورة فى ضوء تزايد أعداد الإصابات بالفيروس الفتاك. وقررت اللجنة الوزارية لمتابعة جائحة كورونا تعزيز عمليات الاتصال المباشر بالشباب والنساء والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة لحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة. وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في موريتانيا 22 الفا و637 والوفيات 509، وحالات التعافي 20 ألفا و736.

