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الولايات المتحدة تدين أنشطة الصين السيبرانية وتصفها بـ "الخبيثة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

قادت الولايات المتحدة حلفاءها اليوم الإثنين في إدانة الصين بشدّة للاشتباه بقيامها بأنشطة إلكترونية "خبيثة"، متهمة إياها بجريمة الابتزاز وطلب فديات من شركات خاصة وتهديد الأمن القومي. وفي تصريحات يرجّح أن تصعّد توتّر العلاقات المتردية أساساً بين واشنطن وبكين، قال مسؤول أمريكي رفيع إن "سلوكيات (الصين) غير المسؤولة في الفضاء الإلكتروني لا تتوافق مع هدفها المعلن بأن يُنظر إليها على أنها قائد مسؤول في العالم".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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