الولايات المتحدة تدين أنشطة الصين السيبرانية وتصفها بـ "الخبيثة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

قادت الولايات المتحدة حلفاءها اليوم الإثنين في إدانة الصين بشدّة للاشتباه بقيامها بأنشطة إلكترونية "خبيثة"، متهمة إياها بجريمة الابتزاز وطلب فديات من شركات خاصة وتهديد الأمن القومي. وفي تصريحات يرجّح أن تصعّد توتّر العلاقات المتردية أساساً بين واشنطن وبكين، قال مسؤول أمريكي رفيع إن "سلوكيات (الصين) غير المسؤولة في الفضاء الإلكتروني لا تتوافق مع هدفها المعلن بأن يُنظر إليها على أنها قائد مسؤول في العالم".

