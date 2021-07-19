الخارجية الألمانية تصدر تقريراً جديداً عن اللجوء بالنسبة لأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

سلمت وزارة الخارجية الألمانية للسلطات والمحاكم التي تختص بالتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة في ألمانيا تقريراً جديداً عن الوضع في أفغانستان. وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين في برلين: "التقرير اكتمل الخميس الماضي كما هو مخطط وأُرسل إلى المعنيين"، مضيفاً أن التقارير عن وضع اللجوء تُستخدم كأحد الأسس العديدة في اتخاذ القرار في إجراءات اللجوء والترحيل. وقال المتحدث للصحافيين: "تُصنف تقارير وضع اللجوء على أنها معلومات سرية للاستخدام الرسمي فقط. لهذا السبب لا أستطيع أن أعطيكم أي معلومات عن تفاصيل من هذا التقرير... ولكن يمكن الافتراض أن الوضع كما هو الآن يتم تضمينه دائما في الإصدار الجديد من التقرير، على نحو مفصل بقدر الإمكان وبدون تجميل وعلى نحو متمايز بقدر ما نستطيع تصوير الوضع". وفي أفغانستان، عندما بدأت القوات الدولية في الانسحاب، شنت حركة طالبان الإسلامية المتشددة عدة هجمات في بداية مايو (آيار)، وحققت مكاسب إقليمية كبيرة في هذه العملية. وتسيطر طالبان الآن على ما يزيد قليلا عن نصف جميع المقاطعات في البلاد. ودعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى حركة طالبان اليوم الاثنين لوقف هجومها. وجاء في بيان وقعت عليه عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان أن هذا الهجوم قد أدى إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وتشريد

