قوات تيغراي تدخل أراضي إقليم عفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

قال متحدث باسم إقليم عفر الإثيوبي اليوم الاثنين إن قوات من إقليم تيغراي الشمالي شنت هجمات في أراضي عفر فيما يمثل توسيعا لنطاق الصراع الدائر منذ ثمانية أشهر ليشمل منطقة لم تشهد اشتباكات من قبل. وقال المتحدث باسم عفر حمد كلويتا، إن مقاتلين من تيجراي عبروا إلى الإقليم يوم السبت وإن قوات الإقليم وميليشيات متحالفة معها لاتزال تشتبك معهم اليوم. وأضاف أن قوات الجيش الاتحادي الإثيوبي "في طريقها الآن وسنتعاون معها في القضاء" على قوات تيغراي. وأكد جيتاتشو ريدا المتحدث باسم قوات تيغراي وقوع اشتباكات في عفر في العطلة الأسبوعية. وقال عبر هاتف بالأقمار الصناعية "لسنا مهتمين بأي مكاسب إقليمية في عفر بل نهتم أكثر بإضعاف قدرات العدو القتالية". وقال إن قوات إقليم تيغراي صدت ميليشيات من إقليم أوروميا الإثيوبي أُرسلت للقتال في صفوف قوات إقليم عفر. ولم تستطع رويترز التحقق من صحة أقواله من مصدر مستقل.

