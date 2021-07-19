ألمانيا: وزيرة الدفاع تنعي ضحايا الفيضانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

نعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور ضحايا الفيضانات التي تشهدها ألمانيا، مشيدة بجهود جنود الجيش الألماني في مهام الإغاثة. وقالت الوزيرة اليوم الاثنين خلال فعالية لإحياء ذكرى الضحايا في مدينة فرانكن الألمانية: "أفكاري وكلماتي الأولى لأولئك الذين أصبحوا ضحايا لكارثة الفيضانات في ألمانيا بهذه الطريقة الرهيبة في الأيام القليلة الماضية، سواء كان هذا في شمال الراين-ويستفاليا، أو راينلاند-بفالتس، أو بافاريا، أو هنا في سكسونيا... نفكر في أولئك الذين فقدوا حياتهم، ومن فقدوا أحباءهم، ومن فقدوا ممتلكاتهم، كما نفكر أيضا في أولئك الذين قدموا المساعدة في الأيام والساعات القليلة الماضية وما زالوا يساعدون". ووصفت الوزيرة انطباعاتها عن تفقدها لمدينة إرفتشتات بولاية شمال الراين-ويستفاليا التي تضررت بشدة من الفيضانات أمس الأحد قائلة إنه في وجوه الجنود "يمكنك أن ترى الفزع، والتعاطف، ولكن أيضا التصميم الراسخ على الإيفاء بالمهمة ومواصلة المساعدة"، مضيفة أنها لمست أيضاً من السكان المدنيين مشاعر بالفخر بما يُجرى إنجازه، وكذلك الامتنان والتعاطف.

