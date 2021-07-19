العراق: 62 وفاة و9883 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17892 حالة. وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 9883 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1501959 إصابة. وأشار التقرير إلى شفاء 8278 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1364545 حالة.

