عدد القتلى تخطى 150 فرد وتدمير العديد من المنازل والسيارات .. الفيضانات تجتاح أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - في حدث نادر، أودت الفيضانات التي ضربت أوروبا وأجزاء من ألمانيا بعد هطول أمطار غريزة، بأكثر من 150 شخصا حتى الآن.

وإجتاحت الفيضانات منطقة الحدود الألمانية التشيكية، كما ضربت خلال الأسبوع الماضي، مناطق عدة من ألمانيا ومنها الزاوية الجنوبية الشرقية للبلاد وفوق الحدود في النمسا.

تم إجلاء حوالي 65 شخصاً في منطقة بيرشتسغادن بألمانيا بعد فيضان نهر آشي. قتل شخص واحد على الأقل.

كما، اجتاح سيل بلدة هالين النمساوية المجاورة في وقت متأخر من مساء السبت، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

الأمطار الغزيرة والعواصف تسببت في أضرار جسيمة في عدة أجزاء من النمسا.

وهطلت أمطار غزيرة، بين 14 و15 يوليو، وصل منسوبها إلى ما بين 100 و150 مليمتراً أو ما يعادل شهرين من الأمطار، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.