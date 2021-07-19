السعودية.. قوات أمن المنشآت تفرض طوقا أمنيا على مشعر عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - مكة المكرمة- (أ ش أ):

فرضت قوات أمن المنشآت ضمن الجهات الأمنية السعودية، اليوم الاثنين، طوقا أمنيا كاملا حول مشعر عرفات لمنع دخول أي مخالف دون تصريح رسمي صادر من الجهات المختصة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى وجود دوريات متحركة للرقابة والمتابعة، والتأكد من نظامية العابرين إلى المشاعر المقدسة، ومطابقة التصاريح النظامية للإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية كافة، وضبط الظواهر السلبية المخلة بالأمن وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والأمنية للوصول إلى حج آمن من جميع النواحي.

كما تشارك قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة في المملكة، في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الأمنية المساندة لهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق خطط وإجراءات أمنية منظمة ومحكمة.. بالإضافة إلى متابعة حركة الحجيج ونفرتهم إلى مشعر مزدلفة، والإشراف على أمنهم وسلامتهم، وتخصيص فرق لمنع المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر.

وفي السياق، دعت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام لتجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم.

وأهابت الوزارة، بضيوف الرحمن إلى أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المضلات الشمسية فاتحة اللون.