صرف ألف جنيه للموظفين الحاصلين على الماجستير و5 آلاف للدكتوراه بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، قرارًا بصرف مكافأة ألف جنيه لكل من يحصل على درجة الماجستير، وخمسة آلاف جنيه لمن يحصل على درجة الدكتوراة، من موظفي محافظة جنوب سيناء خلال الخدمة، وذلك لتشجيع الباحثين عن الارتقاء بمستواهم التعليمي، والحصول على درجات علمية متقدمة من موظفي المحافظة، ليصبحوا مؤهلين لنيل مراكز قيادية في المحافظة.

كما أصدر محافظ جنوب سيناء، قرارًا بتعيين الباحث جبريل فتيح عايد جبلي، معاونًا له.

وأكد المحافظ أن الدولة تهدف إلى تمكين الشباب من شغل المناصب القيادية، لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات .

جدير بالذكر أن جبريل فتيح شاب بدوي من أبناء مدينة نويبع حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، تخصص رئيسي العلوم السياسية وتخصص فرعي إدارة عامة، وليسانس حقوق، وماجستير في العلوم السياسية، وباحث دكتوراه في العلوم السياسية، واجتاز البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومنسق عام حياة كريمة بجنوب سيناء، وحاصل على دورة أكاديمية ناصر العسكرية في الدراسات الإستراتيجية، والأمن القومي " دورة المدير القائد بمركز تدريب سقارة"، وقد توج مجهوده بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، لتنمية قرى الريف المصري .