ولي العهد ومحمد بن زايد يستعرضان العلاقات الأخوية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي، وفرص دعمه وتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

رحب ولي العهد، في بداية الاجتماع، بنظيره والوفد المرافق خلال زيارتهم المملكة، بينما نقل محمد بن زايد تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في حين حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس دولة الإمارات، وتبادلا التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله - عز وجل - هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.