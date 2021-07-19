ولي العهد يستقبل نظيره الإماراتي في الرياض

وصل إلى الرياض، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كان في استقباله لدى وصوله لمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.



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