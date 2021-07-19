الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد في الرياض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة اليوم الإثنين، بمدينة الرياض، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

ويرافق محمد بن زايد، خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان في استقبال الوفد الإماراتي إلى جانب محمد بن سلمان، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.