أثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

وجهت إثيوبيا اليوم الاثنين، رسالة إلى كل من مصر والسودان، وذلك بعد الانتهاء الملء الثاني لـ”سد النهضة”.

وزير المياه والري الإثيوبي “سليشي بقلي” قال: “نطمئن دولتي المصب أنه لن يلحق بهما أي ضرر، وتدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه”.

وأكد المسؤول الاثيوبي أن “عملية الملء الثاني لسد النهضة تمت بنجاح وتدفقت المياه من أعلى الحاجز للسد”. موضحاً أن “هذا الإنجاز يمثل نجاح إثيوبيا وتمكنها من توليد الطاقة من خلال توربينتين”.

ولفت وزير المياه والري الاثيوبي إلى أنه “للوصول إلى هذه المرحلة، بذلت جهود مقدرة من قبل الجميع، في المرحلة المقبلة سنعمل على توليد الطاقة من سد النهضة من خلال التوربينتين بالسد”.

هيئة الإذاعة الإثيوبية التي تديرها الدولة ذكرت اليوم أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

يشار أن إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

وتداول نشطاء ومواطنون في إثيوبيا يوم الأحد مقطع فيديو لاحتفال عمال إثيوبيين بسد النهضة. وقال أحد النشطاء في تغريدة على “تويتر”: “أنباء عن احتفالات في موقع سد النهضة من قبل المهندسين العاملين في الموقع مع قرب انتهاء الملء”.

يذكر أن إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.