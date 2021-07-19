مسلسل الحرائق يتواصل.. حريق هائل وسط إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

يتواصل مسلسل الحرائق والتفجيرات الغامضة في إيران، اندلع حريق هائل اليوم الاثنين، في مستودع على الطريق الذي يربط مدينتي قم وكاشان وسط إيران.

وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية قالت: إن “حريقاً هائلاً اندلع في مستودع أحد مصانع المنتجات البلاستيكية في شارع الخليج وبداية طريق كاشان ـ قم وسط إيران”، لافتة إلى أن “الحريق أسفر عن هدم وتدمير سقف مستودع المصنع بالكامل”.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن “فرق الإطفاء تحاول منع انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة والسيطرة عليه بشكل كامل”، بينما لم يعلن أي مسؤول إيراني عن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الحريق الذي لم تتضح أسبابه بعد.

يشار إلى أنه لقي 5 أشخاص من العمال الأفغان مصرعهم فيما أصيب 4 آخرين بجروح يوم الجمعة الفائت، جراء حريق اندلع بمصنع للأثاث المنزلية في منطقة “علي آباد” بالعاصمة الإيرانية طهران، اذ شهدت على مدى الأشهر الماضية إيران سلسلة حرائق وانفجارات استهدفت مصانع وشركات ومنشآت نووية.

وهز انفجار قوي العاصمة الايرانية طهران بداية الشهر الجاري، وقع داخل حديقة “ملت” المجاورة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية من دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية ، حسبما أعلن التلفزيون الايراني من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن ايران تشهد منذ العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.