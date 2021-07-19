إحباط مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مخططا لاستهداف السفارة الأمريكية لدى بغداد ومنشآت حكومية قبل أيام عيد الأضحى.

وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين قال في بيانه إن “الاستخبارات العراقية، وردتها معلومات تفيد بأن مجاميع خارجة عن القانون تنوي استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية بواسطة النيران غير المباشرة، وذلك اليوم أو خلال أيام العيد”.

وبحسب البيان، كان من المخطط استهداف منطقة الدورة حي الجمعية، المجاور للخط السريع وبالقرب من محطة الغانم، أو من الجملونات المحترقة”.

يشار إلى أن وتيرة الهجمات ضد القواعد وأماكن وجود القوات الأمريكية تصاعدت خلال الأسابيع الماضية، إذ تعرضت سفارة واشنطن داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وقوات التحالف الدولي في القواعد العسكرية المنتشرة في أرجاء العراق، لهجمات مسلحة بواسطة صواريخ الكاتيوشا أو طائرات مسيرة مفخخة أو عبوات ناسفة.

من جانبها، تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية في العراق.

يذكر أن فصائل مقربة من إيران بينها كتائب “حزب الله” العراقي، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية بالعراق، في حال لم تنه واشنطن وجودها العسكري في البلاد.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شنت مؤخرا غارات على مواقع على الحدود بين العراق وإيران تعود لفصائل مسلحة عراقية تقول إنها مدعومة من إيران بدعوى الدفاع عن النفس وتأمين القوات الأمريكية.