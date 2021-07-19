فيديوهات توثق قمع النظام الإيراني الدموي لمتظاهري خوزستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تتواصل الاحتجاجات في إيران ضد الفقر والتمييز، ويتواصل معها الجرائم التي ترتكبها أجهزة الأمن التابعة لنظام الملالي.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق الشرطة الإيرانية النار على محتجين احتجاجات على نقص المياه في وقت متأخر من ليلة الأحد جنوب غربي إيران، في أحدث اضطرابات بعد أيام من المظاهرات التي شهدت مقتل ما لا يقل عن شخص واحد.

أظهر مقطع فيديو من “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران” إطلاق النار في سوسنكرد، التي كانت مركزًا للمظاهرات في محافظة خوزستان المضطربة في إيران.

كان شرطي يطلق النار في الهواء، وكانت شرطة مكافحة الشغب على دراجات نارية تهرع عند زاوية وتطلق النار على المتظاهرين.

يتطابق الفيديو مع تقارير وكالة أسوشيتدبرس الأخرى عن المظاهرات في خوزستان، موطن العرب العرقيين الذين يشكون من التمييز من قبل الطبقة الشيعية في إيران.

يتطابق الفيديو أيضًا مع السمات المعروفة لسوسنكرد ووقع الاحتجاج الذي تم تصويره حيث وقعت مظاهرات أخرى في الأيام الأخيرة.

وأقر نائب حاكم إقليم خوزستان المسؤول عن الشؤون الأمنية يوم الأحد، بأن الاضطرابات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن شخص واحد.

ونقلت وكالة أنباء إيرنا الحكومية عن ولي الله حياتى إلقاء اللوم في قتل مواطن على “مثيري الشغب” في مدينة شادغان بمحافظة خوزستان.