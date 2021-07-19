المفوضية الأوروبية تعلن رفضها استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن “استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين غير مقبول على الإطلاق”.

وخلال زيارتها إلى براغ، قالت أورسولا فون دير لاين: “إذا كان هذا قد حدث فإنه غير مقبول على الاطلاق… إنه يخالف أي نوع من القواعد في الاتحاد الأوروبي”.

وجاء ذلك بعد تقارير تفيد باستخدام برنامج تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة لمجموعة من الصحفيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم، بحسب “روتيرز”.