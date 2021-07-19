السعودية.. قرار جديد بشأن السفر للخارج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات السعودية، عن قرار جديد بشأن السفر لخارج المملكة، لمواجهة السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وسيقتصر على الأشخاص الحاصلين على التطعيم كاملا وذلك بدءا من يوم 9 أغسطس المقبل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان، “نظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس … تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويستثنى من القرار الجديد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما شرط التأمين الصحي ضد كوفيد-19، والمتعافين من فيروس كورونا خلال 6 أشهر من إصابتهم، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وحصلوا على جرعة لقاح واحدة.

ومنذ بداية الجائحة، منعت السلطات السعودية مواطنيها من السفر إلى الخارج قبل السماح لهم بذلك في مايو الماضي شرط الحصول على جرعة واحدة من اللقاح على أقل تقدير باستثناء البحرين التي يتوجب السفر إليها الحصول على جرعتين ويمنع من هم دون 18 عاما من الذهاب إليها.

وكان سفر السعوديين في ذلك الوقت يقتصر على فئات محددة جدا يتوجب عليهم الحصول على تصريح مسبق.