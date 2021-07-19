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الموقف الوبائي يسجل رقماً غير مسبوق.. والصحة تحذر من 'كارثة'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 9883 إصابة جديدة، مقابل تماثل 8278 حالة جديدة للشفاء، و 63 حالة وفاة بالفيروس".

وأشار البيان إلى تلقي 33318 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.


في السياق، قال المتحدث باسم الصحة سيف البدر، إن "الموقف الوبائي اليوم غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة اذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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