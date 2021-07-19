رئيس الجمهورية: نستقبلُ العيد هذا مضمّخين بالحزن.. نأمل أن تنتهي المصاعب

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بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، أن العراقيين يستقبلون هذا العيد مضمّخين بالحزن بما فقدناه من شهداء في الحوادث المؤسفة الأخيرة.
وذكر صالح في تغريدة له، "مع حلول عيد الأضحى المُبارك، نبتهلُ إلى الله جلّ وعلا، أن يمنّ على بلادنا بالسلام والخير. نستقبلُ العيد هذا مضمّخين بالحزن بما فقدناه من شهداء في الحوادث المؤسفة الأخيرة".
وأضاف "نسأل الله أن تنتهي المصاعب وأن تمرّ الأيام بالطمأنينة والازدهار على العراق والعراقيين. عيدكم مبارك".
وأضاف "نسأل الله أن تنتهي المصاعب وأن تمرّ الأيام بالطمأنينة والازدهار على العراق والعراقيين. عيدكم مبارك".