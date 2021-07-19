انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: نستقبلُ العيد هذا مضمّخين بالحزن.. نأمل أن تنتهي المصاعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، أن العراقيين يستقبلون هذا العيد مضمّخين بالحزن بما فقدناه من شهداء في الحوادث المؤسفة الأخيرة.