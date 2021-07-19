محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يستعرضان العلاقات الأخوية الوثيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي مباحثات ثنائية في الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية فقد رحب ولي العهد في بداية الاجتماع بولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وتبادل ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي، التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.



وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى الرياض كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.