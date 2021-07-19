زوما يمثل افتراضيا في محاكمة أشعلت جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما عبر وصلة فيديو أمام محكمة، اليوم الإثنين، ليطلب تأجيلا آخر في محاكمته بتهم فساد متعلقة بصفقة أسلحة.

وتسبب سجن زوما هذا الشهر في بعض من أسوأ الاضطرابات في تاريخ البلاد منذ انتهاء الفصل العنصري.



ورغم أن الحكومة تمكنت إلى حد كبير من إعادة النظام إلى الشوارع، هناك مخاوف من أن يتسبب ظهور زوما الأحدث في المحاكمة مرة أخرى في خروج احتجاجات لمؤيديه.

وتعتبر الملاحقة القضائية للرئيس السابق اختبارا لقدرة البلاد على محاسبة السياسيين النافذين حيث يتهم زوما بتلقي رشاوى فيما يتعلق بصفقة سلاح بقيمة ملياري دولار في أواخر التسعينيات.

ونفى زوما جميع الاتهامات التي تشمل الفساد والاحتيال وغسل الأموال، وصور نفسه على أنه ضحية ملاحقة ذات دوافع سياسية خلال محاولاته السابقة لتجنب الملاحقة القضائية لأكثر من عقد.

ولم يتحدث زوما خلال الجلسة بينما طلب محاميه تأجيل المحاكمة لحين حضور زوما بشخصه.

وقال المحامي إن موكله لم يتمكن من التشاور بالشكل الملائم مع فريقه القانوني بعد أن سلم نفسه يوم الثامن من يوليو ليقضي عقوبة بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة.

وأظهرت وثائق قضائية أن محامي الادعاء عارضوا اليوم الاثنين طلب زوما التأجيل، وقالوا إنه مجرد خدعة أخرى لكسب الوقت.

وقُتل أكثر من مئتين ودُمرت مئات الشركات والمتاجر في أعمال الشغب التي اندلعت بعد سجن زوما.