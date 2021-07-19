محمد بن زايد يصل إلى الرياض وولي عهد السعودية يتقدم مستقبليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة، اليوم الإثنين، إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.



ورحب الأمير محمد بن سلمان بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلده المملكة العربية السعودية.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.